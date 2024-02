Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 64,80 EUR abwärts.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 64,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 64,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.116 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,32 EUR. Dieser Wert wurde am 27.02.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,35 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

