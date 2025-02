Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,90 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 93,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 93,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.333 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,65 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.02.2024 bei 64,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,82 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

