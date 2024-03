Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 67,42 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 67,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 531 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 4,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,62 EUR. Dieser Wert wurde am 21.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 30,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 27.03.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

