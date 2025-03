Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Donnerstagnachmittag nach

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 97,25 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 97,25 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 95,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.207 Scout24-Aktien.

Bei 102,60 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,73 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Am 30.04.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

