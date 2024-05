Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Scout24. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,85 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 71,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 71,95 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 71,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.003 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 25,85 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

