Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,95 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,95 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 71,95 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 71,75 EUR. Bei 71,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.

Am 02.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 53,28 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

