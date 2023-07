Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 59,12 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 59,12 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 58,96 EUR ein. Bei 59,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 11.974 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 61,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,09 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 21,99 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,90 EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

