Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 59,68 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 59,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 59,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.575 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 29,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,75 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

