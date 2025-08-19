DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
So entwickelt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

20.08.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 112,90 EUR nach.

Aktien
Scout24
112,20 EUR -1,20 EUR -1,06%
Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,3 Prozent auf 112,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 112,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 112,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 685 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 66,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 69,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Scout24.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
