Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 66,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 66,26 EUR. Bei 66,54 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.553 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 66,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,42 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,40 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,02 EUR angegeben.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Scout24 gekostet

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Scout24-Investition eingebracht

Scout24-Aktie mit Plus: Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 72,50 Euro - 'Buy'