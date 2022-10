Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,54 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 54,38 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 54,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,50 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 48.838 Aktien.

Bei einem Wert von 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 17,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 46,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 15,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 69,22 EUR.

Am 09.08.2022 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,90 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Aktie aus.

