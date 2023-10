Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 60,08 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 60,08 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 60,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 59,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.836 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,24 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,02 EUR an.

Am 08.08.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

