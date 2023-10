Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 59,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 59,10 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 59,10 EUR. Bei 59,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 4.675 Aktien.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 13,50 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 121,96 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 109,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Börse Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste