Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 62,94 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 62,94 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,32 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.012 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 67,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,79 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 132,80 EUR gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

