Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,30 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 63,30 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,36 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,32 EUR. Zuletzt wechselten 686 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,14 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,79 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,49 EUR je Aktie belaufen.

