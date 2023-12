Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,76 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 61,76 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 61,48 EUR. Bei 61,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 18.995 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,32 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,01 EUR an.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 114,70 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

