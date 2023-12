Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 61,56 EUR ab.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 61,56 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,44 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.476 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,70 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,08 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,01 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

