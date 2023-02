Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,64 EUR

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 04:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 52,22 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 52,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 51,40 EUR. Bei 51,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 32.718 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 16,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 13,23 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,70 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 28.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.03.2024.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

