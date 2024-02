Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 64,76 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 64,76 EUR nach. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 64,22 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.466 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 6,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,32 EUR am 27.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,30 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,79 EUR an.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 132,80 EUR umgesetzt, gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 28.03.2024 gerechnet. Am 27.03.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

