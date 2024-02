Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 64,54 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 64,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 64,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,04 EUR. Bisher wurden heute 37.070 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 69,20 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,73 Prozent niedriger. Am 27.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,03 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,79 EUR an.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 132,80 EUR gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 28.03.2024 gerechnet. Am 27.03.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

