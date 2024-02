Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag stärker

So entwickelt sich Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 65,76 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,76 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.916 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,20 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,23 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 50,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,48 Prozent sinken.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,79 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 132,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,70 EUR umgesetzt worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht