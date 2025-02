Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag gefragt

Scout24 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:04 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 93,30 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 93,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 93,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503 Scout24-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,59 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,92 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

