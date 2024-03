Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Scout24 im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,58 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 66,58 EUR. Bei 67,38 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 66,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.076 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 70,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 5,68 Prozent zulegen. Am 22.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,94 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 28,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 74,99 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag