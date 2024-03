Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 66,70 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 66,70 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,38 EUR aus. Bei 66,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 34.008 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

