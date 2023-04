Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Scout24 54,92 EUR

-1,96% Charts

News

Analysen

Die Scout24-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 55,08 EUR abwärts. Bei 54,60 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,62 EUR. Bisher wurden heute 16.778 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2022 auf bis zu 62,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,43 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,67 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 115,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,90 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Am 08.05.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Erste Schätzungen: Scout24 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scout24-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 63 Euro

März 2023: So schätzen Experten die Scout24-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24