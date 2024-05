Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Dienstagmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,55 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 72,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 8.013 Stück.

Am 02.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Scout24-Aktie profitiert von Rekord-Kundenzahl