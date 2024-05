Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,70 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 71,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 71,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 EUR. Bisher wurden heute 19.875 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 02.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,63 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Scout24-Aktie profitiert von Rekord-Kundenzahl