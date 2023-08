Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 60,92 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 60,92 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 60,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.294 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,94 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,29 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,87 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,36 EUR je Aktie.

