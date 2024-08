Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,20 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 67,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 67,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 67,00 EUR. Bei 67,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 404 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 74,15 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 9,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,39 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,71 EUR je Aktie belaufen.

