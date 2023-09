Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 65,98 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,98 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,62 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 65,80 EUR. Mit einem Wert von 66,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.401 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 66,62 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,97 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 30,10 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,02 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,96 EUR im Vergleich zu 109,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Scout24 gekostet

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Scout24-Investition eingebracht

Scout24-Aktie mit Plus: Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 72,50 Euro - 'Buy'