Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Nachmittag nach

Die Scout24-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 54,18 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 53,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.292 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 64,74 EUR. 16,31 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 66,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,29 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 114,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,50 EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,75 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

