Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 62,40 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 62,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 62,40 EUR. Bei 62,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 10.100 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,79 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,49 EUR je Scout24-Aktie.

