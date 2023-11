Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Dienstagnachmittag

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 62,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 62,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,34 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 80.579 Stück.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 35,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,94 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,49 EUR je Scout24-Aktie.

