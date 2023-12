Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag auf grünem Terrain

Scout24 im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 61,74 EUR.

Um 15:48 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 61,74 EUR nach oben. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,06 EUR an. Bei 61,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 102.437 Stück.

Bei 67,70 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

