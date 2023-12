Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 61,34 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,34 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,92 EUR ab. Mit einem Wert von 61,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.733 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 67,70 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,81 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Abschläge