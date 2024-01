Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 66,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 66,18 EUR. Bei 66,32 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.577 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 67,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2023 auf bis zu 49,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 33,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

