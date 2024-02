Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 65,72 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 65,72 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 65,94 EUR zu. Bei 65,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19.447 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,79 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

