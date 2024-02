Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 65,74 EUR zu.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 65,74 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,78 EUR an. Bei 65,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.719 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 69,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2023 (50,32 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

