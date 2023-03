Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,22 EUR

Die Scout24-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 53,06 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 53,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,12 EUR. Bisher wurden heute 1.058 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 15,00 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 15,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,17 EUR.

Am 28.02.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 115,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 27.03.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

