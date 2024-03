Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,08 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 68,08 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,22 EUR an. Bei 67,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.509 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 53,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 21,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,99 EUR an.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

