Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,78 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,78 EUR. Bei 67,96 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 67,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.490 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 70,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 27,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,99 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Scout24-Aktie.

