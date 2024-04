Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagmittag stärker

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 67,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 67,90 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,35 EUR. Bisher wurden heute 10.339 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 71,15 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 53,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,53 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün

Erste Schätzungen: Scout24 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone