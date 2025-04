Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag stabil

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Wert von 101,10 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 101,10 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 101,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 100,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.075 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 34,82 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,45 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,65 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

