Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 72,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 72,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 72,25 EUR. Bei 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.464 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 53,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,20 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 78,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

