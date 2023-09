Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 65,96 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 66,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.610 Scout24-Aktien.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,02 EUR angegeben.

Am 08.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,96 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 109,70 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.11.2023 gerechnet. Am 07.11.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

