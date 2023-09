Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich Scout24

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 66,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 66,38 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 86.050 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 66,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Scout24 gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,39 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

