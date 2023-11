Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 62,50 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 62,50 EUR. Bei 62,82 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.875 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,08 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 26,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 68,94 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

