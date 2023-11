Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 62,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,78 EUR an. Bei 62,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 2.696 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,08 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,09 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 26,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 68,94 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

