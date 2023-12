Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagmittag tiefer

Scout24 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 61,02 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 61,02 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,96 EUR ab. Mit einem Wert von 61,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 32.384 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 32,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

