Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 61,26 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 61,26 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 60,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.837 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 70,01 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,54 EUR je Aktie belaufen.

